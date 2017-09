ANAHEIM, Calif. — Les Angels de Los Angeles auraient mis la main sur le joueur de champ intérieur des Braves d’Atlanta Brandon Phillips, selon une personne au courant de la transaction.

La personne a parlé à The Associated Press sous le couvert de l’anonymat, jeudi soir, car l’échange n’a pas été finalisé et approuvé.

Il s’agirait de la deuxième transaction d’importance de la journée pour les Angels (69-65), qui tentent d’ajouter de bons vétérans à leur formation afin de se propulser en séries éliminatoires. Plus tôt jeudi, les Angels ont acquis le voltigeur Justin Upton des Tigers de Detroit.

Phillips devrait jouer au deuxième coussin pour les Angels, qui ont des lacunes à cette position. Il a été nommé trois fois au match des étoiles et il a remporté quatre Gants d’or pour ses talents en défensive.

Phillips disputait une première saison dans l’uniforme des Braves après avoir passé 11 années productives avec les Reds de Cincinnati.

Les Braves obtiendraient en retour de Phillips le receveur des ligues mineures Tony Sanchez.