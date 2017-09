MONTRÉAL — Voici le match Alouettes-Rouge et Noir en 3 essais:

Les Alouettes creusent leur propre tombe

Tout au long de la semaine, les joueurs et entraîneurs des Alouettes se disaient encouragés par les deux matchs en trois semaines contre le Rouge et Noir, faisant remarquer qu’ils avaient leur destinée entre leurs mains.

Le visage de Jacques Chapdelaine en disait long après la rencontre. L’entraîneur-chef a beau envoyer un message positif, le temps commence à manquer. Avec seulement huit matchs à faire, les Alouettes se retrouvent avec une fiche de 3-7, en troisième place dans l’Est, une position très désavantageuse compte tenu que, si la tendance se maintient, c’est plutôt une quatrième équipe de l’Ouest qui se taillera une place en éliminatoires.

Attaque anémique

Pour la deuxième fois en trois rencontres, l’attaque des Alouettes n’a pas réussi à marquer un touché.

Il est aussi très difficile de comprendre comment l’attaque a pu disputer un match aussi amorphe avec un enjeu aussi grand: elle n’a généré que 238 verges par la passe et 39 autres au sol.

Le quart Darian Durant a été remplacé par Drew Willy au troisième quart, tout juste après avoir lancé sa 11e interception de la saison, le plus haut total du circuit Ambrosie.

Le demi Tyrell Sutton n’a pas été en mesure de se mettre en marche de la soirée, n’amassant que quatre verges en six courses.

Le Rouge et Noir tout sourire

Du côté du Rouge et Noir, l’équipe vient de signer une troisième victoire consécutive, qui porte sa fiche à 4-6-1 et lui permet de se hisser au premier rang dans l’Est.

Les receveurs Joshua Stangby, Brad Sinopoli et Greg Ellingson ont causé bien des problèmes à la tertiaire des Alouettes. Ils ont conclu la rencontre avec des gains par la passe de 49, 82 et 89 verges respectivement. Spencer a ajouté une course de 28 verges à sa fiche.

Tout en passant plutôt inaperçu, le quart Trevor Harris a complété 32 de ses 4a passes pour 343 verges et trois touchés.