MONZA, Italie — Avec ses pneus gauches couverts de poussière, Lewis Hamilton a été incapable de devancer son coéquipier Valtteri Bottas lors de la deuxième séance d’essais en prévision du Grand Prix de Formule Un d’Italie, vendredi.

Après être sorti large de la deuxième chicane, Hamilton s’est retrouvé dans le gravier et a perdu tout espoir de battre le chrono de son coéquipier chez Mercedes.

Bottas a signé un temps d’une minute et 21,406 secondes, soit 0,056 seconde de mieux que Hamilton.

Les pilotes Ferrari ont suivi en troisième et quatrième positions, alors que Sebastian Vettel et Kimi Räikkönnen ont été plus compétitifs que lors de la première séance d’essais, terminant à moins de quatre dixièmes de seconde des Mercedes.

Vettel détient une avance de sept points sur Hamilton au championnat des pilotes et Ferrari ne souhaiterait rien de moins qu’une victoire devant ses partisans pour célébrer les 70 ans du manufacturier.

Quelques instants après que Bottas eut enregistré le meilleur chrono de la séance, Hamilton avait un meilleur rythme avant le dernier secteur.

Hamilton devra donc améliorer sa conduite s’il souhaite décrocher une quatrième position de tête d’affilée à Monza et briser l’égalité avec Michael Schumacher avec une 69e pole position en F1, un record.

Le pilote britannique avait devancé Bottas par près d’une demi-seconde lors de la première séance.

La deuxième séance a été présentée dans des conditions idéales, après que celle du matin eut été ponctuée par des averses.

Les pilotes Red Bull ont pris les cinquième et sixième rangs, alors que Max Verstappen a eu le meilleur sur Daniel Ricciardo en après-midi.

L’écurie McLaren Honda a vu des signes encourageants, alors que Stoffel Vandoorne et Fernando Alonso ont obtenu les deux places suivantes. Esteban Ocon, de Force India, et Felipe Massa, de Williams, ont complété le top-10.

Le pilote québécois Lance Stroll a perdu le contrôle de sa Williams dans la chicane Ascari, forçant la sortie temporaire des drapeaux jaunes. Stroll s’est contenté du 15e rang lors de la deuxième séance, après avoir terminé 13e en matinée.

Kevin Magnussen, de l’écurie Haas, a vu sa voiture s’immobiliser au même endroit que Stroll en raison d’un bris de suspension.

De son côté, Carlos Sainz, de Toro Rosso, a été abandonné par son moteur.

Les deux pilotes Red Bull, ainsi que Sainz et Alonso devraient écoper des punitions sur la grille de départ pour avoir effectué des changements de moteur.

On prévoit de la pluie lors des qualifications, samedi, mais les prévisions sont plus encourageantes pour la course, dimanche.