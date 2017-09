TORONTO — Le Canada a reculé d’un rang pour s’installer en cinquième position du classement mondial de la FIFA à la suite de la mise à jour suivant l’Euro féminin.

Les États-Unis et l’Allemagne sont restés respectivement en première et deuxième position, tandis que l’Angleterre a fait un bond de deux rangs pour grimper en troisième position, le meilleur classement de son histoire. Le bond vers l’avant de l’Angleterre a fait reculer la France en quatrième place et le Canada en cinquième place.

L’Australie occupe le sixième rang, tandis que les Pays-Bas, qui ont gagné l’Euro, ont fait un bond de cinq places pour s’installer en septième position. C’est la première fois de leur histoire que les Pays-Bas font partie du top-10.

Le Japon, le Brésil et la Corée du Nord complètent dans l’ordre le top-10.

Les Canadiennes reprendront le collier en novembre lors d’une série de deux rencontres face aux Américaines, à Vancouver et San Jose.

La troupe de John Herdman n’a pas joué depuis une victoire de 6-0 face au Costa Rica le 11 juin, à Toronto. L’équipe canadienne de soccer féminin présente un dossier de 6-2-1 en 2017.