MONZA, Italie — Valtteri Bottas a reçu la confirmation qu’il conservera son volant chez Mercedes pour au moins une autre année.

«Ç’aurait été stupide de ne pas continuer avec Valtteri», a déclaré le directeur sportif de Mercedes Toto Wolff vendredi au Grand Prix de Formule 1 d’Italie.

Le pilote âgé de 28 ans avait accepté une offre de contrat d’un an de Mercedes après la retraite surprise de Nico Rosberg, quelques jours seulement après qu’il eut remporté le championnat du monde de F1 la saison dernière.

Le pilote finlandais a signé deux victoires et huit podiums jusqu’ici cette saison et il occupe le troisième rang du classement des pilotes, 41 points derrière le pilote Ferrari Sebastian Vettel et 34 derrière son coéquipier Lewis Hamilton.

Wolff a nié les rumeurs à l’effet que Bottas n’avait pas encore fait ses preuves, ajoutant que «nous sommes très satisfaits de Valtteri».

Wolff a également souligné la très bonne relation qu’entretiennent Bottas et Hamilton, loin d’être aussi tendue que celle qu’entretenaient Hamilton et Rosberg dans les garages de l’équipe allemande au cours des trois saisons précédentes.

«La dynamique entre les pilotes est importante», a admis Wolff.

Bottas, qui pilotait jadis pour Williams, a dominé la deuxième séance d’essais libres vendredi à Monza.

«Il a connu de très bons moments, comme à Sotchi, et il en a arraché à l’occasion, comme à Spa, a évoqué Wolff. Nous voulons qu’il reste dans l’équipe. Tout dépendait du contexte contractuel, mais ce n’était qu’une formalité. Et nous y sommes parvenus.»

Entre-temps, l’avenir de Felipe Massa chez Williams demeure vague puisque la directrice de l’équipe, Claire Williams, a dit que la priorité d’ici la fin de la campagne était de s’assurer du cinquième rang au championnat des manufacturiers.

«Nous devrons patienter», a-t-elle mentionné à propos du duo de pilotes chez Williams l’an prochain.

Massa, qui est âgé de 36 ans, est sorti de sa — brève — retraite pour revenir chez Williams cette saison.