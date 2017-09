L’étoile américaine de patinage artistique Gracie Gold a décidé de quitter le monde du sport pour recevoir de l’aide professionnelle, alors que les Jeux olympiques d’hiver auront lieu dans cinq mois.

Médaillée de bronze aux Jeux de Sotchi en 2014 et double championne nationale, Gold n’a pas précisé dans un communiqué adressé à l’association américaine de patinage artistique pour quelles raisons elle avait besoin d’aide.

Elle a mentionné vendredi que sa «passion pour le patinage et l’entraînement est toujours aussi forte» et qu’elle allait rester à l’écart du sport pour «un certain temps». Elle espère que cette période lui permettra de devenir une «personne plus forte».

Les qualifications olympiques de l’équipe américaine auront lieu en janvier et les chances que Gold puisse participer aux Jeux de Pyeongchang paraissent bien minces.

Gold a aidé l’équipe américaine à gagner le bronze et a tout juste raté le podium lors de l’épreuve féminine à Sotchi. Ses performances avaient chuté lors des dernières saisons.