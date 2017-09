TORONTO — La Ligue canadienne de hockey féminin (LCHF) paiera ses joueurs pendant la saison régulière à compter de l’automne.

Une structure salariale dévoilée vendredi a été acceptée par le conseil d’administration de la ligue en collaboration avec la LCHF, l’association des joueuses et les directeurs généraux du circuit.

«Il s’agit d’une étape historique pour nous, a souligné la commissaire Brenda Andress. Nous avons toujours répété que notre objectif était de payer nos joueuses et nous avions un plan qui nous permettait de commencer à le faire cette saison. Le succès continu de nos équipes, nos joueuses et du circuit ont été la clé pour nous retrouver ici.»

Le salaire des joueuses variera entre 2000 $ et 10 000 $, selon l’ancienneté dans la LCHF. Les directeurs généraux disposeront aussi d’un fond discrétionnaire pour contribuer aux salaires.

«Les joueuses et l’association sont très heureuses des salaires pour la prochaine saison, a affirmé la gardienne du Thunder de Markham et représentante de l’association des joueuses, Liz Knox. La ligue et l’association travaillaient ensemble pour assurer la durée des carrières des joueuses dans la LCHF. Nous comprenons qu’il ne s’agit que du début de la croissance de notre sport et l’avenir semble prometteur.»

Créée en 2007, la LCHF regroupe maintenant sept équipes, dont les Canadiennes de Montréal. Le circuit comptera aussi sur deux équipes installées en Chine lors de la saison 2017-18.