CHICAGO — John Lackey a été efficace pendant sept manches au monticule, l’agressivité de Javier Baez sur les sentiers a été récompensée et les Cubs de Chicago ont blanchi les Braves d’Atlanta 2-0, vendredi après-midi, en route vers leur cinquième victoire consécutive.

Lackey (11-10) a distribué trois coups sûrs, retiré cinq frappeurs au bâton et offert aucune passe gratuite, portant du même coup sa fiche à 6-1 avec une moyenne de points mérités de 3,83 en neuf départs depuis la pause du match des étoiles. Le vétéran âgé de 38 ans a retiré les 16 derniers frappeurs qui l’ont affronté, après avoir alloué un simple à Dansby Swanson en deuxième manche.

Anthony Rizzo a ajouté deux coups sûrs à sa fiche pour les Cubs, qui ont signé une 11e victoire à leurs 14 derniers duels. Le joueur de premier coussin a frappé pour une moyenne de ,355 avec sept longues balles et 30 points produits en août, propulsant les Cubs vers une fiche de 17-12 et leur permettant d’inscrire un total de 191 points — un sommet cette saison dans les Ligues majeures pour le mois d’août.

Les Braves ont encaissé un cinquième revers en sept rencontres, après avoir saboté le départ de qualité du partant Mike Foltynewicz (10-11). Le droitier, qui est originaire de la région de Chicago, a accordé deux points et cinq coups sûrs en six manches et un tiers de travail. Il s’agissait de sa cinquième défaite d’affilée.