Le garde Kyrie Irving, qui est passé aux Celtics de Boston la semaine dernière, a remercié sur Instagram la ville de Cleveland et les partisans des Cavaliers, avec qui il a passé les six premières saisons de sa carrière.

«Mon amour pour Cleveland va bien au-delà du court. Ça va toujours rester un endroit spécial grâce aux gens que j’ai rencontrés et aux expériences que j’ai vécues, écrit Irving, quatre fois membre des étoiles de l’Est. Nous avons traversé des hauts et des bas en continuant de lutter debout et c’est ce qui caractérise Cleveland, que de l’amour et une tonne de fierté.

«Aux individus incroyables qui soutiennent l’organisation et qui nous aident à ressentir un lien spécial avec la ville et l’Ohio, continuez d’être vous-mêmes, et sachez que mon estime est éternelle. Merci de tout mon être pour avoir été là à mes débuts à 19 ans, et maintenant dans cette nouvelle étape de l’aventure que je vis comme un homme de 25 ans en évolution. Amour et respect pour toujours Cleveland. ‘C’est toujours le chemin vers la destination qui est la récompense’.»

Irving a été choisi premier au total lors du repêchage de 2011. Pour l’ensemble de sa carrière, il a des moyennes par match de 21,6 points et 5,5 passes, en 381 rencontres.