CALGARY — Kevin Sutherland a réussi un oiselet lors de cinq de ses sept derniers trous pour se propulser en tête de la Classique Shaw Charity, vendredi.

Sutherland a amorcé la première ronde sur le deuxième neuf du parcours du Club de golf Canyon Meadows et il a inscrit un oiselet aux deuxième et cinquième trous. Il en a ajouté six autres sur le premier neuf et il a remis une carte de 62 (moins-8).

Lors de son dernier trou, Sutherland a eu l’occasion de réussir un autre oiselet et ainsi égaler le record du parcours, mais il a tout juste raté son coup roulé.

Scott McCarron a réussi un aigle au 18e trou et il a joué 63 pour s’emparer seul de la deuxième position.

Miguel Angel Jimenez a imité McCarron au 18e trou et après une ronde de 64, il occupe la troisième place, à égalité avec les Américains Todd Hamilton, Billy Andrade et Scott Dunlop.

En vertu d’une ronde de 67, Rod Spittle est le Canadien le mieux classé au terme des 18 premiers trous de ce tournoi. Il fait partie d’un groupe de 10 golfeurs à égalité au 23e rang, à moins-3. Ce groupe inclut Fred Couples, qui a remporté cet événement en 2014.

Stephen Ames, de Vancouver, a joué 69 et il se retrouve à égalité au 45e échelon avec neuf autres joueurs, dont Carlos Franco, le champion en titre du tournoi.

Jim Rutledge, de Victoria, a pour sa part remis une carte de 72 et il est loin derrière, à égalité en 66e position.