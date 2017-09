PORTLAND, Ore. — La Canadienne Brooke M. Henderson a remis une carte de 67 (moins-5) pour une deuxième ronde consécutive, lui permettant de se hisser à égalité au premier rang lors de la Classique Cambia Portland, vendredi.

Âgée de 19 ans, Henderson, qui est la double championne en titre de cet événement, a réussi six oiselets et un aigle pour se propulser au sommet du classement en compagnie de l’Américaine Stacy Lewis et la Sud-Coréenne In Gee Chun.

Chun, qui menait le tournoi au terme de la première ronde, a joué 68 tandis que Lewis a bouclé le parcours du Club de golf Columbia Edgewater en 64 coups.

Henderson a remporté ce tournoi en 2015 et en 2016 et elle tente de devenir la première golfeuse à être couronnée championne à Portland trois années de suite.

Jodi Ewart Shadoff (67), Ai Miyazato (67) et Moriya Jutanugarn (69) se retrouvent quant à elles à égalité en quatrième position, à moins-8.

La Canadienne Alena Sharp a inscrit un 71 à sa carte et elle est à égalité au 24e rang, à moins-4. La Québécoise Maude-Aimée Leblanc participera également aux rondes du week-end après avoir joué 73 pour montrer un pointage cumulatif de moins-1.