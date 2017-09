MONZA, Italie — La pluie soutenue a retardé la tenue de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 d’Italie pendant plus de 90 minutes, samedi, après que Romain Grosjean eut été victime d’une violente sortie de piste en raison de l’aquaplanage.

Lewis Hamilton, qui pourrait surpasser le record de Michael Schumacher en signant sa 69e position de tête en carrière, a signé le meilleur temps avant que le drapeau rouge soit agité, après environ six minutes et demie d’activités en piste.

Seuls neuf pilotes ont pu enregistrer un temps, samedi.

Les organisateurs de la course ont annoncé des délais à toutes les 15 minutes, et la séance de qualifications pourrait se dérouler jusqu’à la tombée de la nuit à Monza. Ils pourraient également prendre la décision de remettre la séance de qualifications à dimanche matin, puisque les prévisions météorologiques semblent plus favorables.

En matinée, le vétéran Felipe Massa (Williams) avait signé le meilleur chrono de la dernière séance d’essais libres, qui avait été écourtée en raison de la pluie. Le Brésilien fut l’un des sept pilotes à pouvoir signer un temps.

Le Québécois Lance Stroll avait réalisé le deuxième meilleur chrono, devant le pilote Renault Nico Hulkenberg.