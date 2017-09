Le Polonais Rafal Majka a surmonté les nombreux cols et remporté la 14e étape du Tour cycliste d’Espagne, samedi, tandis que Christopher Froome maintenait son avance en tête du classement général.

Majka, qui avait terminé troisième de cette course en 2015, a triomphé après s’être échappé en solitaire lors de l’ascension finale d’un col hors catégorie. Le cycliste de l’équipe BORA-hansgrohe a complété l’étape de 175 km entre Ecija et Sierra de La Pandera en 4 heures, 42 minutes et 10 secondes.

Miguel Angel Lopez a fini deuxième, à 27 secondes derrière.

Vincenzo Nibali a battu Froome pour la troisième place de l’étape, s’adjugeant du même coup le bonus de quatre secondes qui a permis à l’Italien de réduire l’avance du Britannique à seulement 55 secondes au classement cumulatif.

Nibali a lancé une attaque contre Froome pendant l’ascension finale, mais le quadruple vainqueur du Tour de France est resté dans sa roue avant de réduire l’écart avec deux kilomètres à franchir.

Michael Woods, d’Ottawa, a fini 11e, à 1:13 de Majka. Ses compatriotes Hugo Houle, de Sainte-Perpétue, et Svein Tuft, de Langley, en Colombie-Britannique, ont respectivement terminé 150e et 165e.

Au classement général, Woods est maintenant neuvième à 3:23 de Froome, tandis que Houle et Tuft sont loin derrière en 120e et 168e positions, dans l’ordre.

Dimanche, l’étape de 129,4 km sera ponctuée de deux cols de catégorie 1 et d’un autre hors catégorie à Alta Hoya de la Mora.