DÉTROIT — Le frappeur de puissance des Tigers de Detroit Miguel Cabrera et le releveur Alex Wilson ont entamé leur suspension, samedi, après que leurs sanctions eurent été réduites d’un match à la suite de négociations avec les Ligues majeures de baseball.

Cabrera ratera six matchs et Wilson trois pour le rôle qu’ils ont joué dans un match plutôt agité en après-midi contre les Yankees de New York au Comerica Park le 24 août. Les deux joueurs en ont appelé de la décision.

Le gérant des Tigers Brad Ausmus a écopé d’une suspension d’un match et devrait être absent de son poste samedi soir contre les Indians de Cleveland.

Il n’y a toujours pas de décision dans les appels déposés par les receveurs des Yankees Gary Sanchez, qui a écopé d’une suspension de quatre parties, et Austin Romine, qui devra s’absenter de deux rencontres. Leurs appels ont été entendus lors d’une audience tenue vendredi, pendant la série entre les Yankees et les Red Sox de Boston.