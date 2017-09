NEW YORK — Matt Holliday a souligné son retour au jeu en frappant un retentissant circuit de trois points qui a permis à Masahiro Tanaka et aux Yankees de New York de vaincre leurs rivaux de section, les Red Sox de Boston, par la marque de 5-1 samedi après-midi.

Les Yankees, qui disposent du premier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans la Ligue américaine, se sont ainsi approchés à quatre matchs et demi des meneurs de leur section, les Red Sox. Les deux équipes concluront leur dernière série entre elles cette saison dimanche soir.

Holliday n’a pas joué dans les Ligues majeures depuis qu’il a séjourné sur la liste des blessés, il y a près d’un mois, en raison d’une blessure au dos. Son nom a été retiré de cette liste vendredi, mais il n’était pas de la formation partante pour le match qui s’est soldé 4-1 en faveur des visiteurs.

Les deux équipes étaient à égalité 1-1 en sixième lorsque Holliday a claqué sa longue balle dans la gauche aux dépens de Drew Pomeranz (14-5) — elle aurait abouti à environ 443 pieds du marbre. Holliday a pointé du doigt l’abri des Yankees alors qu’il courait vers le premier coussin après son 17e circuit de la saison — son précédent remontait au 16 juillet, une claque qui créait l’égalité en neuvième manche contre le spécialiste des fins de match des Red Sox Craig Kimbrel au Fenway Park.