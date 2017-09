TAMPA BAY, Fla. — Le Québécois Antony Auclair fait partie des 53 joueurs sur qui les Buccaneers de Tampa Bay vont compter pour amorcer la saison.

L’ailier rapproché de Notre-Dame-des-Pins, en Beauce, a signé en avril un contrat de trois ans avec les Bucs.

L’athlète de six pieds cinq et 256 livres, un ancien du Rouge et Or, a capté trois passes pour 17 verges lors des matches préparatoires.

Les Buccaneers vont entamer la saison régulière le 10 septembre, à Miami.