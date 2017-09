PORTLAND, Ore. — Stacy Lewis a connu une des meilleures rondes de la journée et elle s’est donné une priorité de trois coups au sommet du classement de la Classique Cambia Portland, samedi.

Originaire de The Woodlands, dans la région de Houston, Lewis a promis de donner la totalité de ses gains aux organismes aidant les victimes. Gagnante de 11 tournois sur le circuit de la LPGA, l’Américaine tente également de signer un premier sacre depuis juin 2014.

Au terme de la deuxième ronde, Lewis était à égalité au deuxième rang avec la double championne en titre, la Canadienne Brooke M. Henderson, et In Gee Chun. Lors de la troisième ronde, Lewis a réussi huit oiselets et elle a remis une carte de 65 (moins-7) pour montrer un pointage cumulatif de moins-17 sur le parcours du Club de golf Columbia Edgewater.

Moriya Jutanugarn a joué 66 et elle est grimpée au deuxième échelon, à moins-14. Chun a inscrit un 69 à sa carte et elle occupe la troisième position, à moins-13.

Henderson a connu une troisième ronde difficile et elle a glissé à égalité en 13e place en vertu d’une ronde de 74. La Canadienne Alena Sharp a pour sa part eu plus de succès. Elle a joué 69 et elle se retrouve à égalité au 20e rang, à moins-7.

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc a bouclé le parcours en 75 coups et elle occupe la 73e position.