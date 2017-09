MONTRÉAL — Lance Stroll et l’écurie WIlliams étaient ravis de leur week-end de course à Monza.

Le Québécois de 18 ans est d’abord devenu le plus jeune pilote à lancer une Grand Prix de Formule 1 de la première ligne grâce à sa deuxième place acquise sous la pluie lors des qualifications de samedi au Grand Prix d’Italie.

«De partir la course de la première ligne, au circuit de Monza, est assurément le plus beau souvenir que je garderai de ce week-end», a admis Stroll.

Sous un soleil radieux, le pilote de Mont-Tremblant a ensuite mené sa Williams jusqu’à la septième place — tout juste devant son coéquipier, Felipe Massa —, ce qui constitue le deuxième meilleur résultat de sa carrière après sa troisième place en Azerbaïdjan.

«C’est vraiment une bonne course. J’ai eu un bon départ, mais Hamilton m’a bloqué le chemin et j’ai dû relâcher. Après, Esteban Ocon m’a dépassé dans le premier virage parce que j’étais derrière Lewis, qui n’a pas eu un bon départ. J’avais un bon rythme et j’ai attaqué Ocon toute la course, mais à un certain moment, j’ai dû bloquer les roues, ce qui a endommagé un de mes pneus. J’ai dû gérer cela pour le reste de la course. Ça causait énormément de vibrations. Une septième place est donc très satisfaisant.»

«Nos deux pilotes ont connu de bons départs, mais malheureusement pour Lance, il a rapidement perdu une position à Ocon et ça s’est pas mal réglé à ce moment, a noté le directeur technique chez Williams, Paddy Lowe. Je crois que nous avions un peu plus de vitesse que les Force India (dimanche). Nous aurions pu remonter devant Ocon, mais nous avons eu un petit problème pendant l’arrêt aux puits de Lance, ce qui est plutôt inhabituel. Lance a poussé la voiture à son retour en piste, mais il n’a pas été en mesure de rejoindre Ocon.»

Cette septième place de Stroll lui permet de se hisser jusqu’au 12e rang du classement des pilotes, avec 24 points, sept de moins que Massa, 11e.

«Ces 10 points amassés par Lance et Felipe, nous en avions grandement besoin à ce stage-ci du championnat», a ajouté Lowe.