DÉTROIT — Jose Ramirez a égalé un record des Ligues majeures avec cinq coups sûrs de plus d’un but, incluant deux circuits, et les Indians de Cleveland ont signé une 11e victoire de suite en écrasant les Tigers de Detroit 11-1, dimanche.

Ramirez a aussi cogné trois doubles pour devenir le 13e joueur de l’histoire des Ligues majeures à frapper cinq coups sûrs de plus d’un but dans une rencontre. Kris Bryant avait accompli l’exploit la saison dernière avec les Cubs de Chicago et Kelly Shoppach était le dernier membre des Indians à l’avoir fait, en 2008.

Les Indians, meneurs de la section centrale de l’Américaine, connaissent leur plus longue série de victoires depuis l’an dernier, quand ils avaient gagné 16 matchs de suite. Ramirez a été 5-en-5 et a produit trois points, en plus d’en marquer autant.

Ramirez a cogné un étrange circuit en solo en première manche. La balle a rebondi deux fois contre le haut de la clôture au champ gauche, puis le voltigeur Mike Mahtook l’a involontairement poussée de l’autre côté en tentant de la saisir main nue.

En sixième, le voltigeur de droite Alex Presley a sauté à la clôture pour tenter de capter la claque de Ramirez. Il n’a toutefois pas été en mesure de garder la balle dans son gant et elle a rebondi hors des limites du terrain avant de revenir en jeu. Ramirez a donc été crédité de son deuxième circuit du match.

La victoire est allée au dossier de Josh Tomlin (8-9), qui a limité les Tigers à un point, six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers.

Du côté des Tigers, Chad Bell (0-2) a accordé cinq points, huit coups sûrs et deux buts sur balles en plus de quatre manches.

Rays 2 White Sox 6

La recrue Lucas Giolito a retiré 10 frappeurs sur des prises en sept manches, Jose Abreu a cogné un circuit à son retour au jeu et les White Sox de Chicago ont battu les Rays de Tampa Bay 6-2.

Âgé de 23 ans, Giolito (2-1) a accordé un point et trois coups sûrs à son troisième départ depuis son rappel des mineures le mois dernier. Il avait blanchi les Tigers de Detroit pendant sept manches lors de son départ précédent.

Tim Anderson a frappé trois coups sûrs, dont son 15e circuit de la saison, et a produit trois points.

Matt Andriese (5-2) a concédé cinq points, six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches.

Mets 6 Astros 8

Cameron Maybin a cogné une longue balle de de trois points, George Springer a frappé un circuit pour une deuxième journée de suite et les Astros de Houston ont balayé les Mets de New York en l’emportant 8-6.

Josh Reddick a ajouté deux coups sûrs et il a produit trois points pour les Astros, qui avaient aussi gagné les deux matchs du programme double de samedi, dans le cadre de leur première partie à leur domicile depuis que l’ouragan Harvey a dévasté la ville.

Les Astros tiraient de l’arrière 4-1 quand ils ont inscrit cinq points en troisième manche. Carlos Correa a frappé un simple d’un point à son premier match depuis qu’il a quitté la liste des blessés.

Reddick a lui aussi produit un point sur un simple avant que Maybin vide les sentiers grâce à son premier circuit depuis qu’il a été réclamé au ballottage par les Astros en provenance des Angels de Los Angeles.

Royals 5 Twins 4

Lorenzo Cain a claqué un triple de deux points en septième manche qui a donné les devants aux Royals de Kansas City, qui ont finalement défait les Twins du Minnesota 5-4.

Les Royals tiraient de l’arrière 4-3 après deux retraits quand Cain a frappé quatre fausses balles de suite contre le releveur recrue Alan Busenitz (1-1). Cain a retenu son élan sur une balle courbe et plusieurs croyaient qu’il aurait dû être retiré sur élan.

L’officiel au premier coussin Mike Muchlinski a cependant jugé que le bâton de Cain n’avait pas dépassé le marbre, soulevant l’ire du gérant des Twins Paul Molitor, qui a été expulsé par l’officiel à la plaque Marty Foster.

Cain a cogné une autre fausse balle avant de frapper un double par-dessus la tête de Byron Buxton, au champ centre. Cain a contourné le troisième malgré les indications contraires de son instructeur et il a été retiré au marbre en tentant de réussir un circuit à l’intérieur du terrain.