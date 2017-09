BALTIMORE — Welington Castillo a frappé deux circuits, dont un qui a créé l’égalité en neuvième manche, Mark Trumbo a ensuite produit le point victorieux à l’aide d’un simple en 12e manche et les Orioles de Baltimore ont défait les Blue Jays de Toronto 5-4, dimanche.

Les Orioles n’ont jamais mené au cours du match avant de voir Trumbo cogner la balle en lieu sûr au champ gauche contre Danny Barnes (2-6) en 12e manche, permettant à Jonathan Schoop de croiser le marbre.

Avant le coup sûr victorieux de Trumbo, les Orioles avaient une fiche de 0-en-16 avec des coureurs en position de marquer.

Cette victoire a permis aux Orioles de s’approcher à trois matchs des Yankees de New York et du premier rang dans la course au quatrième as. Les Yankees avaient rendez-vous avec les Red Sox de Boston en fin de soirée, dimanche.

Les Blue Jays menaient 4-3 en neuvième quand Castillo a sorti son canon face à Roberto Osuna, qui tentait d’enregistrer un 36e sauvetage. Osuna a limité les dégâts en retirant Adam Jones avec deux coureurs sur les sentiers.

La victoire est allée au dossier de Jimmy Yacabonis (2-0), qui a oeuvré en début de 12e manche pour les Orioles.