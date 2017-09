CALGARY — Scott McCarron a remporté la Classique Shaw Charity, dimanche, mettant ainsi la main sur un quatrième titre du circuit des Champions cette saison.

McCarron a remis une carte de 67 (moins-3) pour devancer Miguel Angel Jimenez par un coup à Canyon Meadows. McCarron avait joué des rondes de 63 et 64 pour se forger une avance de deux coups avant la dernière des trois rondes.

Âgé de 52 ans, McCarron a rejoint Bernhard Langer au premier rang au chapitre des victoires cette saison et il s’est approché à 352 500 $ US de l’Allemand au classement saisonnier de la Coupe Charles Schwab.

McCarron a gagné six tournois lors des deux dernières saisons sur le circuit des 50 ans et plus.

Il a conclu le tournoi à moins-16. Il a réussi un aigle lors d’une troisième journée d’affilée, cette fois au 11e trou, une normale-5.

Jimenez a bouclé sa ronde en 66 coups grâce à un oiselet au 18e trou.

Scott Dunlap (67), Todd Hamilton (67) et Kevin Sutherland (68) se sont partagé le troisième rang à moins-13.

Stephen Ames, de Calgary, a terminé à égalité au 19e rang à moins-7 à la suite d’une ronde de 68. Rod Spittle, de St. Catharines, en Ontario, a joué 69 pour aboutir à égalité au 25e rang à moins-5. Jim Rutledge, de Victoria, a inscrit un score de 66 pour conclure le tournoi à égalité au 40e rang à moins-3.