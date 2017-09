NORTON, Mass. — Justin Thomas a calé trois longs roulés pour des oiselets lors d’une ronde de 63 malgré des conditions détrempées au TPC Boston, dimanche, et il partage la tête du Championnat Dell Technologies avec Marc Leishman avant la ronde finale.

Leishman a aussi évité les bogueys dimanche et a réussi trois oiselets d’affilée sur le neuf de retour pour remettre une carte de 65.

Les deux hommes se retrouvent à moins-12 après 54 trous, mais on retrouve de nombreux golfeurs à leurs trousses.

Paul Casey, qui avait fait partie du groupe final l’an dernier au TPC Boston, a joué 67 et accuse un coup de retard. Jordan Spieth a inscrit des oiselets sur les deux derniers trous pour s’installer dans le groupe à deux coups des meneurs.

Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, se retrouve aussi à moins-10 après une ronde de 68.

Dustin Johnson est également en bonne posture. Il a réussi des oiselets sur quatre de ses cinq derniers trous pour passer à moins-9.

Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, a inscrit un score de 71 et il se retrouve à égalité au 21e rang à moins-4. Nick Taylor, d’Abbotsford, a bouclé sa ronde en 70 coups et se retrouve à égalité au 44e échelon à plus-1. Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, a connu une journée difficile, lui qui a joué 80 et a dégringolé au 79e rang à plus-8.