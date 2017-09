ORCHARD PARK, N.Y. — Le quart-arrière Tyrod Taylor des Bills de Buffalo se rétablit toujours d’une commotion cérébrale et on ignore s’il sera en mesure de jouer lors du premier match de la saison contre les Jets de New York, dimanche.

L’entraîneur Sean McDermott a précisé que l’état de Taylor a montré des signes d’amélioration mais il demeure sous le protocole des commotions cérébrales.

Taylor est à l’écart du jeu depuis qu’il a été blessé pendant la deuxième séquence offensive lors d’une défaite de 13-9 en match préparatoire à Baltimore, le 26 août. Il s’est absenté de l’entraînement la semaine dernière mais il a assisté au dernier match préparatoire des Bills contre les Lions de Detroit, jeudi.

La recrue Nathan Peterman pourrait entreprendre le match contre les Jets au poste de quart. Choix de cinquième ronde, Peterman a délogé le vétéran T.J. Yates comme quart no 2 de la formation.

Les Bills ont aussi mis sous contrat le quart-arrière Joe Webb par précaution puisque Yates se rétablit également d’une commotion cérébrale. Webb compte sept saisons d’expérience dans la NFL. Il a passée les trois dernières avec les Panthers de la Caroline, où il était utilisé abondamment au sein des unités spéciales.