NEW YORK — La favorite Karolina Pliskova s’est qualifiée pour les quarts de finale des Internationaux des États-Unis, disposant facilement de l’Américaine Jennifer Brady 6-1, 6-0 en seulement 47 minutes.

Deux jours avoir avoir repoussé une balle de match pour passer au tour suivant, Pliskova a dominé son adversaire alors que les amateurs continuaient à affluer sur le site du stade de tennis Billie Jean King.

La Tchèque a gagné 22 des 24 points sur sa première balle de service, elle a brisé le service de Brady six fois et elle se mesurera maintenant soit à Coco Vandeweghe, no 20, ou Lucie Safarova.

Pliskova avait perdu face à Angelique Kerber en finale à Flushing Meadows l’année dernière et elle doit s’assurer de disputer de nouveau la finale pour conserver le premier rang au classement féminin.

Ce ne serait pas un problème pour elle si elle continue à jouer comme elle l’a fait lors de sa démonstration quasi impeccable au quatrième tour, ne ressemblant pas du tout à la joueuse qui a presque subi l’élimination au tour précédent.

Pliskova avait également disputé le premier match au stade Arthur Ashe, samedi. Elle avait perdu le premier set et a dû repousser une balle de match au deuxième avant d’effectuer un ralliement pour vaincre Zhang Shuai 3-6, 7-5, 6-4.

Cette fois, elle a pris les devants 4-0 contre une adversaire manifestement nerveuse, puis elle a gagné le deuxième set de façon encore plus inégale. Elle a gagné 25 points contre seulement sept pour Brady au deuxième set.

«Il me semble qu’elle jouait très bien aujourd’hui. Pour ma part, je n’ai pas offert ma meilleure performance. Peut-être que je lui ai donné l’opportunité de bien jouer, a estimé Brady.

«Mais, vous savez, je pense qu’elle a bien servi. Elle a joué comme la joueuse no 1 qu’elle est.»

Les anciens champions Roger Federer, Rafael Nadal et Juan Martin del Potro tenteront également de gagner leur billet pour les quarts de finale, tandis que Elina Svitolina, no 4, sera confronté à autre Américaine, Madison Keys, dans des matchs du quatrième tour plus tard, lundi.