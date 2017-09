CINCINNATI — Billy Hamilton a frappé un circuit en solo après deux retraits en fin de neuvième manche et il a propulsé les Reds de Cincinnati vers une victoire de 5-4 face aux Brewers de Milwaukee, lundi.

Hamilton, qui domine les Ligues majeures avec 58 buts volés cette saison, a cogné un tir de Josh Hader (1-3) dans les gradins au champ gauche. Il s’agissait de son quatrième circuit de la saison.

La victoire est allée au dossier de Raisel Iglesias (3-2), qui a été parfait en début de neuvième.

Hamilton a frappé deux coups sûrs au cours de la rencontre et a aussi retiré un coureur au marbre grâce à un relais précis à partir du champ centre.

Les Reds ont gagné même s’ils ont gaspillé une avance de 4-0. Ryan Braun et Orlando Arcia avaient cogné des circuits lors d’une poussée de quatre points des Brewers en septième pour créer l’égalité.

Phillies 7 Mets 11

Jose Reyes et Asdrubal Cabrera ont frappé un circuit chacun et les Mets de New York ont mis fin à une série de quatre revers en battant les Phillies de Philadelphie 11-7.

Les Mets menaient 10-0 après quatre manches avant de voir les Phillies tenter d’effectuer une remontée.

Rafael Montero (4-9) a enregistré une deuxième victoire d’affilée. Après avoir blanchi les Reds de Cincinnati pendant huit manches et un tiers à son départ précédent, il a limité les Phillies à quatre points et cinq coups sûrs en cinq manches et un tiers.

Les Mets ont mis fin à la journée de travail de Mark Leiter fils (2-5) en envoyant 11 frappeurs au bâton lors d’une poussée de six points en quatrième manche.

Reyes a prolongé sa séquence de matchs consécutifs avec au moins un coup sûr à 10 en claquant sa 10e longue balle de la campagne. Cabrera a ajouté son 12e circuit en 2017.