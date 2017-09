BOSTON — Steve Pearce a obtenu trois des 14 coups sûrs des Blue Jays de Toronto, qui ont écrasé les Red Sox de Boston 10-4 et qui ont infligé un 16e revers cette saison à Rick Porcello, lundi soir.

Les Red Sox se sont inclinés pour une quatrième fois à leurs cinq dernières parties. Leur avance au sommet de la section Est de l’Américaine a fondu à deux matchs et demi en raison de la victoire des Yankees de New York.

Kendrys Morales a claqué une longue balle de trois points en première manche. Jose Bautista a frappé un circuit en solo en troisième et Raffy Lopez a chassé Porcello (9-16) de la rencontre à la suite d’un circuit de deux points en sixième.

Les Blue Jays ont ajouté trois points en neuvième manche contre Matt Barnes, couronné par la 37e longue balle de la campagne de Justin Smoak et un double d’un point de Morales.

Le partant des Blue Jays, J.A. Happ (7-10), a concédé trois points, dont un mérité, et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il a commis une erreur qui a mené à deux points en deuxième manche lorsque’il a voulu retirer un frappeur au deuxième but.

Porcello, qui avait gagné cinq de ses six derniers départs, a accordé sept points et 10 coups sûrs en cinq manches et un tiers. Le récipiendaire du trophée Cy Young de l’Américaine en 2016 est le premier lanceur des Majeures à subir 16 défaites cette saison. Il est également le premier lanceur des Red Sox à avoir encaissé autant de revers depuis Mike Torrez, en 1980, selon le Worcester Telegram & Gazette.

Eduardo Nunez a placé deux balles en lieu sûr et il a produit trois points pour les Red Sox.

Les Blue Jays menaient 3-0 après une manche et Bautista leur a procuré une avance de 4-2 en troisième. Les visiteurs ont ensuite ajouté trois points en sixième, aux dépens de Porcello.

Ryan Goins a frappé un simple après un retrait, Darwin Barney a cogné une balle sur le monstre vert pour produire un point et Lopez a étiré les bras pour porter la marque à 7-2.