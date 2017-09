LONDRES — Anthony Joshua défendra ses ceintures de champion du monde des poids lourds face au Bulgare Kubrat Pulev le 28 octobre à Cardiff, au pays de Galles.

En avril, Joshua a vaincu Wladimir Klitschko au stade Wembley, ce qui lui a permis d’ajouter le titre de la WBA à celui de l’IBF.

Pulev est l’adversaire obligatoire à la ceinture de l’IBF.

Âgé de 27 ans, Joshua affiche un dossier parfait de 19 victoires et a gagné chacun de ses combats avant la limite. Le Britannique est devenu professionnel en 2013 après avoir décroché l’or aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Pulev n’a subi qu’un seule revers en 26 combats professionnels, aux mains de Klitschko en 2015. Depuis, le pugiliste de 36 ans a gagné ses cinq derniers duels.

Pulev a remporté le championnat d’Europe chez les super-lourds en 2008, à titre d’amateur, avant de passer dans les rangs professionnels en 2009.

«La date du 28 octobre ne peut arriver assez rapidement, a déclaré Joshua dans un communiqué.

«Depuis Wembley, j’ai hâte de retourner dans l’arène et maintenant, c’est confirmé et je suis prêt. Pendant les huit prochaines semaines, toute ma concentration portera sur mon 20e combat en carrière. Je suis excité à l’idée de vivre l’atmosphère au Principality Stadium et je compte bien permettre aux amateurs de passer une spectaculaire soirée.»

Pulev affirme qu’il aura devant lui un rival formidable, mais il se montre confiant.

«Je compte me préparer avec beaucoup d’intensité et je serai tout à fait prêt lorsque je monterai entre les câbles afin qu’il n’ait aucune chance de me battre.»