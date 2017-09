MONTRÉAL — Après Montréal et New York, ce sera au tour d’Edmonton de vivre la «fièvre Denis Shapovalov».

L’adolescent de 18 ans, devenu le phénomène de l’heure au tennis masculin, sera l’un des quatre porte-couleurs du Canada lors du match de barrage de la Coupe Davis contre l’Inde du 15 au 17 septembre au Colisée Northlands.

Tennis Canada en a fait l’annonce par communiqué mardi matin.

Le capitaine Martin Laurendeau a aussi confirmé que Daniel Nestor, Vasek Pospisil et le jeune Brayden Schnur avaient été nommés au sein de la délégation canadienne. Blessé au poignet gauche, Milos Raonic, 11e au monde, n’est pas disponible.

L’All India Tennis Association et le capitane Mahesh Bhupathi ont désigné le 155e mondial Ramkumar Ramanathan, Yuki Bhambri (158e), Saketh Myneni (490e) et Rohan Bopanna, 17e meilleur joueur mondial de double, pour défendre les couleurs de l’Inde.

Si le Canada l’emporte, il sera assuré d’évoluer au sein du Groupe mondial en 2018, ce qui rend cet affrontement d’autant plus crucial, a indiqué Laurendeau dans le communiqué de Tennis Canada. Le perdant devra concourir dans les épreuves de zone du Groupe I.

«Nous croyons que nous avons notre place parmi l’élite et que nous pouvons gagner le titre de la Coupe Davis dans un proche avenir, a affirmé Laurendeau, qui devait prendre part à une conférence téléphonique plus tard mardi.

«Une victoire à Edmonton, le week-end prochain, est le premier pas dans cette direction. Bien que l’Inde représente un défi de taille, nous attendons avec impatience d’unir nos efforts pour signer le gain. Nous adorons évoluer à la maison et nous avons hâte de jouer devant les amateurs d’Edmonton, car ils font aussi partie de l’équation.»

Âgé de 18 ans, Shapovalov vient de connaître un mois de rêve au cours duquel il a fait des pas de géants au classement de l’ATP. Lors de la Coupe Rogers, à Montréal, il a tour à tour vaincu l’Argentin Juan Martin del Potro et l’Espagnol Rafael Nadal, chemin faisant vers la demi-finale du tournoi.

Plus tôt cette semaine, il a atteint la quatrième ronde des Internationaux des États-Unis après avoir franchi l’étape des qualifications. En cours de route, il a éliminé le vétéran français Jo-Wilfried Tsonga en trois manches, lors d’un match de deuxième tour.

Pour Shapovalov, il s’agira d’une troisième participation en Coupe Davis. Sa dernière présence, en février, s’était terminée sur une note négative, alors qu’il avait été disqualifié et mis à l’amende après avoir atteint l’arbitre en chef à l’oeil après avoir violemment frappé la balle, en signe de dégoût, lors d’un match contre le Britannique Kyle Edmund. Il avait plus tard présenté ses excuses.

Pospisil a été le chef de file de l’équipe canadienne au cours des dernières rencontres, signant deux gains en simple contre la Grande-Bretagne, en février, après avoir mené le Canada vers la victoire lors de la rencontre de barrage contre le Chili, en septembre 2016. Le joueur de 27 ans possède une fiche de 16 victoires et 14 défaites à la Coupe Davis et est membre de l’équipe canadienne depuis 2011.

Âgé de 45 ans, Nestor, membre le plus fidèle de l’histoire de l’équipe canadienne de la Coupe Davis, en sera à sa 51e rencontre depuis ses débuts en 1992. Il est le détenteur de plusieurs records de l’équipe, notamment pour le plus grand nombre d’années de participation (24), le plus grand nombre de rencontres disputées (50) et le plus grand nombre de victoires (47).

Schnur défendra les couleurs du Canada pour la première fois à la Coupe Davis après avoir été un partenaire d’entraînement lors de la rencontre de barrage du Groupe mondial de 2014, à Halifax. Âgé de 22 ans, il en est à sa première saison complète sur le circuit professionnel.

Le Canada affrontera l’Inde pour la première fois de l’histoire de la Coupe Davis dans ce qui sera la première rencontre disputée à Edmonton depuis 1996. Le Canada sera la tête de série de cette rencontre en vertu de son 16e rang au classement de la Coupe Davis – l’Inde est 18e.