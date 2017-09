MIAMI — Derek Jeter et Bruce Sherman ont organisé des rencontres mardi et mercredi au Marlins Park pour faciliter la transition en vue d’une éventuelle vente des Marlins de Miami à leur groupe d’investisseurs, a indiqué une personne au courant des discussions.

La personne a confirmé l’information à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat puisque les parties impliquées n’ont pas commenté le dossier.

Le président de Marlins, David Samson, ne participe pas aux rencontres, a ajouté la personne. Samson travaille pour les Marlins depuis 2002 et on ne s’attend pas à ce qu’il demeure en poste. Les rencontres impliqueront les responsables des différents départements, allant des opérations baseball au marketing et aux ventes.

Une entente signée pour la vente des Marlins au groupe de Sherman pour la somme de 1,2 milliard $ US a été soumise au Baseball majeur le mois dernier. Jeter, un ancien arrêt-court étoile des Yankees de New York, sera propriétaire minoritaire et responsable des opérations baseball et d’affaires.

Les propriétaires des 29 autres équipes du Baseball majeur devraient décider d’approuver ou non la vente des Marlins plus tard en septembre. Au moins 75 pour cent des clubs devront donner le feu vert à la transaction, qui serait ensuite complétée en octobre, peu de temps après la fin de la saison régulière.

Jeffrey Loria est propriétaire des Marlins depuis 2002.