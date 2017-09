LOS ANGELES — Les membres du Temple de la renommée du baseball Willie Mays, Lou Gehrig et Mike Schmidt l’ont fait, tout comme les étoiles Josh Hamilton, Carlos Delgado et Gil Hodges.

Et maintenant, J.D. Martinez a ajouté son nom à la liste des joueurs qui ont frappé quatre circuits dans un match.

Martinez a démontré l’étendue de sa puissance et a égalé un record des Ligues majeures, lors d’une soirée chaude et humide au Dodger Stadium, lundi. Il a été retiré sur des prises lors de sa première visite au bâton, puis a cogné quatre circuits consécutifs, dont lors des septième, huitième et neuvième manches, aidant les Diamondbacks de l’Arizona à l’emporter 13-0­.

«Vous travaillez très fort, puis vous trouvez cet élan parfait», a raconté le voltigeur cubain après la rencontre.

Martinez est devenu le 18e joueur de l’histoire des Ligues majeures à accomplir l’exploit, et le premier membre des Diamondbacks. Il est le 16e à le faire depuis 1900 — Scooter Gennett, des Reds de Cincinnati, l’a aussi accompli le 6 juin face aux Cardinals de St. Louis.

«Vous n’arrivez pas à y croire après chaque circuit — le deuxième, le troisième et le quatrième. C’était incroyable, a déclaré le gérant des Diamondbacks, Torey Lovullo. J.D. travaille aussi fort sur son élan que quiconque. Il travaille sur son art et il mérite ce moment.»

Martinez a frappé un circuit de deux points contre Rich Hill en quatrième manche. Il a ensuite cogné des circuits en solo face à Pedro Baez en septième et Josh Fields en huitième.

Avant la neuvième, Martinez devait être le cinquième frappeur de la manche. Après que trois joueurs eurent atteint les sentiers, Martinez s’est présenté au bâton, à un élan d’une place dans l’histoire.

«Il n’y avait pas de raison de forcer les choses, a-t-il noté. Je voulais juste une bonne présence. C’est ce que je me répétais.»

Son approche a fonctionné.

En 2015, Martinez avait frappé trois circuits dans un match et s’était présenté au bâton une autre fois avec l’idée de cogner un quatrième circuit. Ça n’avait pas fonctionné.

Cette fois, Martinez a couronné sa soirée avec un circuit de deux points contre Wilmer Font, égalant aussi un sommet personnel avec six points produits dans la rencontre. Les Diamondbacks ont terminé la soirée avec six circuits et ils ont signé une 11e victoire d’affilée.

«Je pensais qu’il n’y avait aucune chance qu’il lui donne une chance de frapper la balle, a mentionné le lanceur des D-backs Robbie Ray. Mais il a obtenu le tir qu’il espérait et a envoyé la balle dans les gradins.»

Martinez totalise 34 circuits cette saison, dont 18 depuis qu’il a été échangé par les Tigers de Detroit aux Diamondbacks à la mi-juillet. Il a réussi six matchs de plus d’un circuit au cours de sa carrière, dont cinq cette saison.

Âgé de 30 ans, son sommet en carrière est de 38 circuits en 2015 avec les Tigers.

«Il est incroyable, a dit Hill. Vous pouvez voir qu’il est quelqu’un qui met le temps et les efforts nécessaires dans son art pour avoir du succès.»