NEW-YORK — Les Rangers de New York ont annoncé les nominations de Brian Leetch et Brad Richards à des postes de conseillers.

En faisant part de la nouvelle mardi, le directeur général Jeff Gorton a indiqué que Leetch et Richards allaient travailler au développement des espoirs et contribueront à la progression des joueurs des Rangers et du Wolf Pack de Hartford, le club-école de l’organisation dans la Ligue américaine.

Ces embauches s’ajoutent à celles de l’ancien capitaine Chris Drury à titre de directeur général du Wolf Pack et de Lindy Ruff à un poste d’adjoint à l’entraîneur-chef Alain Vigneault.

Un membre du Temple de la renommée, Leetch a évolué pendant 17 saisons avec les Rangers et était le défenseur numéro un des Rangers lorsqu’ils ont mis la main sur la coupe Stanley en 1994. Richards a passé trois saisons avec les Rangers, entre 2011 et 2014, et a aidé l’équipe à se tailler une place jusqu’à la finale, en 2014.