KYOTO, Japon — Usain Bolt ne ressent aucune pression maintenant qu’il est à la retraite et se dit confiant que ses meilleurs chronos demeureront des records mondiaux pendant des décennies.

Le seul sprinteur dans l’histoire à remporter les titres au 100 mètres et au 200 mètres lors de trois Jeux consécutifs, Bolt a annoncé sa retraite le mois dernier à l’issue des Championnats du monde à Londres. Le Jamaïcain détient les records de 9,58 secondes au 100 mètres et de 19,19 secondes au 200 mètres, tous deux réalisés à Berlin en 2009.

«Je pense qu’ils vont durer longtemps, a prédit Bolt, lors d’un événement promotionnel tenu au Japon mardi.

«Je crois que notre époque, avec Yohan Blake, Justin Gatlin et Asafa Powell, a été la meilleure en ce qui a trait aux athlètes. Si mes records étaient destinés à être battus, ce serait arrivé pendant notre époque. Pour cette raison, je pense que j’en ai encore pour au moins pour 15 ou 20 ans.»

Les adieux de Bolt ne se sont toutefois pas passés comment ce dernier l’aurait souhaité. Après une étonnante troisième place en finale du 100 mètres, derrière les Américains Gatlin et Christian Coleman, la dernière sortie de Bolt s’est terminée dans l’angoisse d’une blessure à un ischio-jambier alors qu’il tentait de compléter l’épreuve du relais 4 x 100 mètres.

Gatlin, souvent perçu comme le vilain pendant l’ère de dominance de Bolt, croit que son grand rival sera de retour. Le principal intéressé a rejeté une telle hypothèse.

«Je n’ai plus rien à prouver, et c’est la principale raison pour laquelle j’ai quitté l’athlétisme. Une fois que vous avez accompli tous vos objectifs, il n’y a plus de raison de rester», a expliqué le Jamaïcain de 31 ans.

Tout au long de sa carrière, Bolt a captivé les amateurs d’athlétisme par son charisme et son sourire. Il est toutefois incapable d’identifier un athlète qui, en ce moment, pourrait suivre dans ses traces.

«J’ai de la difficulté à choisir quelqu’un. Ce qui m’a fait ressortir du reste, ce ne sont pas uniquement les temps rapides que j’ai réalisés mais aussi ma personnalité, que les gens ont appréciée et aimée.

«Si vous voulez devenir une étoile dans le sport et en devenir la figure dominante, vous devez montrer qui vous êtes en tant que personne et pas seulement à titre d’athlète sur la piste.»

La délégation de la Jamaïque n’a ramené qu’une seule médaille des championnats du monde, une piètre récolte compte tenu de tous ses succès passés. Bolt est d’avis que les jeunes athlètes du pays devront prendre la relève maintenant qu’il a quitté la scène.

«Ce qui importe le plus en Jamaïque, c’est de savoir si les jeunes ont ce désir, a indiqué Bolt. Au fil des ans, j’ai appris qu’il faut vouloir devenir un grand athlète. Si vous ne le voulez pas, ça n’arrivera pas.»

Par ailleurs, le désir de devenir un grand athlète et faire le nécessaire pour y arriver sont deux choses bien différentes.

«J’ai remarqué que beaucoup de jeunes athlètes, une fois qu’ils signent un premier contrat et commencent à gagner de l’argent, perdent leur intérêt. Plusieurs sont satisfaits d’avoir signé un premier contrat, d’avoir obtenu une place dans l’équipe pour la première fois. S’ils sont satisfaits de ça, nous avons des problèmes.

«J’espère que quelques-uns de ces jeunes athlètes seront affamés et voudront devenir grands. Si nous avons de ces gars, tout ira bien. Mais pour l’instant, il n’y a pas de quoi être optimiste», affirme Bolt, qui aimerait jouer au soccer, un jour, et se marier.

«J’ai toujours voulu jouer au soccer, a déclaré Bolt, un grand partisan du Manchester United. Mon équipe travaille là-dessus, mais nous n’avons encore rien confirmé.»