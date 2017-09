CHICAGO — Les White Sox de Chicago ont retiré le nom du joueur d’avant-champ Yoan Moncada de la liste des blessés en plus de soumettre le nom du lanceur gaucher Derek Holland au ballottage dans l’intention de le libérer.

Les White Sox ont aussi rappelé le lanceur gaucher Jace Fry du niveau AA, mardi, avant d’affronter les Indians de Cleveland.

Moncada est considéré comme un des espoirs les plus prometteurs du Baseball majeur. Il avait subi une blessure au tibia droit. En 30 matchs avec les White Sox cette saison, le Cubain affiche une moyenne de ,188 avec trois circuits et 11 points produits.

De son côté, Holland a compilé un dossier de 7-14 avec une moyenne de 6,20 en 29 sorties cette saison, dont 26 départs. Âgé de 30 ans, Holland avait signé un contrat d’une saison et six millions $ US avec les White Sox en décembre dernier.