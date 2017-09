HOUSTON — Tilman Fertitta, un homme d’affaires propriétaire de restaurants et de casinos, se porte officiellement acquéreur des Rockets de Houston de la NBA.

Selon les détails de la transaction obtenus par l’Associated Press, il va verser la somme record de 2,2 milliards $ US au propriétaire Leslie Alexander.

Le prix de la transaction surpasse les 2 milliards $ US payés par Steve Ballmer pour l’achat des Clippers de Los Angeles en 2014.

La vente doit encore être approuvée par le conseil des gouverneurs de la NBA. L’entreprise Clutch City Sports and Entertainment, qui gère la présentation de spectacles au Toyota Center, fait aussi partie de l’entente.

«Je suis sincèrement honoré d’avoir été choisi pour être le prochain propriétaire des Rockets de Houston. C’est le rêve d’une vie qui se réalise», a commenté M. Fertitta.

Fertitta sera le propriétaire unique de l’équipe. Il possède aussi la chaîne de restaurants Landry’s et la chaîne d’hôtellerie et de casinos Golden Nugget. L’homme d’affaires est né à Galveston au Texas et passé toute sa vie adulte à Houston. Le milliardaire de 60 ans préside le conseil d’administration du réseau d’établissements de l’Université de Houston et est l’une des vedettes de l’émission de téléréalité «Billion Dollar Buyer» au réseau CNBC.

Alexander a pris possession de l’équipe le 30 juillet 1993. Les Rockets ont remporté le championnat en 1994 et en 1995, propulsés notamment par Hakeem Olajuwon et Clyde Drexler.

En 24 saisons sous le règne d’Alexander, Houston a connu un taux de victoires de 56,9 pour cent, le cinquième meilleur de la NBA.