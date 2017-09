NEW YORK — Les champions de Wimbledon Pat Cash et Michael Stich font partie de la liste de nominés d’où viendra la cohorte 2018 du Temple de la renommée du tennis.

On y trouve aussi Helena Sukova, Anders Jarryd et Tom Okker, tous couronnés en double en Grand chelem.

Casha a triomphé à Wimbledon en 1987 et s’est rendu deux fois en finale des Internationaux d’Australie. Son plus haut sommet a été le quatrième rang à l’ATP.

Cash entraîne Coco Vandeweghe, qui va disputer son match de quart de finale mercredi à Flushing Meadwows, contre Karolina Pliskova.

Stich s’est imposé au All England Club en 1991; un an plus tard, lui et John McEnroe y sont devenus les champions du double. Finaliste à New York en 1994 et à Paris en 1996, il a été la deuxième raquette du tennis masculin.

Sukova a totalisé huit titres en double lors de grands tournois, remportant chaque étape du Grand chelem au moins une fois. Elle a aussi soulevé six trophées en double mixte.

Jarryd a mérité huit titres du Grand chelem en double, tandis qu’Okker en a deux à son palmarès. Okker a aussi été finaliste en simple aux Internationaux des États-Unis, en 1968.