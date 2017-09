BOSTON — Le premier frappeur des Red Sox en 19e manche, Mookie Betts, a frappé un double contre le mur, puis Hanley Ramirez a joué les héros avec un simple pour donner une vicoire de 3-2 à Boston et mettre fin à un interminable marathon de plus de six heures de jeu.

Environ 700 partisans irréductibles demeuraient présents au Fenway Park.

Pas moins de 19 lanceurs ont été utilisés dans le match, dont 12 du côté de Boston.

Plus tôt dans le match, les Blue Jays ont ouvert le pointage dès la deuxième manche grâce à un ballon sacrifice de Teoscar Hernandez.

En sixième manche, une puissante frappe de Kendrys Morales, par-dessus le monstre vert, est venue donner une avance de deux points à Toronto.

Roberto Osuna a gaspillé l’avance des Jays pour la 10e fois de la saison en fin de neuvième manche. Il a accordé deux points mérités sur deux coups sûrs et un but sur balle.

Les Red Sox ont inscrit un premier point en neuvième sur un roulant de Hanley Ramirez, puis le frappeur suivant, Mitch Moreland, a frappé lui aussi un roulant qui a permis à Mookies Betts de créer l’égalité.