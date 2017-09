LONDRES — Andy Murray a déclaré qu’il ne croyait pas être en mesure de jouer de nouveau cette saison en raison de sa blessure à la hanche.

Deuxième raquette au monde, Murray a confirmé qu’il allait rater les prochains tournois de Pékin et Shanghai, et fort possiblement ceux de Vienne et Paris ensuite.

Dans un communiqué émis mercredi sur les réseaux sociaux, Murray dit avoir consulté les meilleurs spécialistes de la hanche et qu’il s’agit de «la meilleure décision pour son avenir».

L’Écossais a toutefois signifié son intention de disputer le match amical prévu face à Roger Federer à Glasgow, le 7 novembre.

Cette blessure à la hanche a forcé Murray à renoncer aux Internationaux des États-Unis. Elle s’est manifestée une première fois en demi-finales des Internationaux de France et a affecté son jeu à Wimbledon.