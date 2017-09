SOREL, Qc — Dave Lévesque a toujours aimé se fixer des objectifs précis.

Toujours en quête d’une première victoire en 2017, il lui reste moins d’un mois pour signer une réalisation hors du commun: parader dans le cercle des vainqueurs au moins une fois pour une 10e année consécutive.

Après avoir fait chou blanc à ses 10 tournois précédents, Lévesque tentera de renouer avec la victoire, jeudi et vendredi, à l’occasion de la première édition de la Classique Bérard-Tremblay, disputée sur les allées du parcours St-Laurent du club de golf Continental. Cet événement de la division nationale de Circuit Canada Pro Tour est doté d’un enjeu de 40 000 $ dont 7 000 $ sont destinés au champion.

La dernière saison sans victoire de Lévesque remonte à 2007.

«Atteindre le chiffre magique de 10x années de suite avec au moins une victoire me ferait certes un petit velours, a-t-il avoué, puisque la constance sur une longue période est ce qui me rend le plus fier depuis le début de ma carrière.»

Les meilleurs résultats de Lévesque cette saison ont été une troisième place à la Classique Acura et une sixième au Tournoi des Maîtres Valeurs mobilières Desjardins. Il y a quelques semaines, il a pris le 13e rang à la Coupe Canada Sani Marc-Desjardins après une ronde finale de 65.

«J’attends le déblocage depuis un peu trop longtemps à mon goût, a ajouté Lévesque au sujet de sa saison en dents de scie. Je joue avec plus de confiance depuis quelques semaines et je me sens d’attaque pour conclure la saison en beauté.»

Lévesque a qualifié 2017 d’année de transition, lui qui est devenu en début de saison professionnel en titre au club Château Bromont.

«En raison de mes nouvelles responsabilités, je consacre un peu moins d’énergie à l’entraînement», a-t-il expliqué.

Il sera confronté à un peloton relevé au cours des deux prochains jours: neuf des 10 premiers au classement, dont le meneur, l’Ontarien Stephane Dubois, seront du rendez-vous à Sorel. Quatre autres champions de 2017 fouleront les allées du club Continental: Pierre-Alexandre Bédard, Marc-Étienne Bussières, Simon Camirand et Beong Yeong-Lee.

Parmi les autres compétiteurs souhaitant contrecarrer les plans de Lévesque se trouvent Brendan Leonard, premier à l’Ordre de mérite du Circuit Great Lakes Tour, Jean-Philip Cornellier, champion de la PGA du Canada, et le vétéran David Morland IV.