NEW YORK — CoCo Vandeweghe est devenue la troisième Américaine à atteindre les demi-finales de la présente édition des Internationaux de tennis des États-Unis.

La 20e tête de série a surpris la favorite, Karolina Pliskova, 7-6 (4), 6-3, mercredi.

Cette performance de Vanderweghe lui permet d’égaler sa meilleure prestation en tournois du Grand Chelem, elle qui avait atteint le carré d’as des Internationaux d’Australie en janvier dernier. Elle s’était inclinée devant Venus Williams.

Williams a aussi atteint l’avant-dernier tour à Flushing Meadows, en plus de Sloane Stephens. Leur compatriote classée 15e Madison Keyes pourrait les rejoindre si elle prend la mesure de Kaia Kanepi en soirée. Kanepi occupe le 418e rang mondial et a accédé au tableau principal via les qualifications.

Les Américaines n’ont pas constitué le carré d’as depuis 1981, alors que Tracy Austin avait battu Martina Navratilova en finale. Chris Evert et Barbara Potter étaient les deux autres demi-finalistes.

Vandeweghe s’est rapidement forgé une avance de 3-0 dans le bris d’égalité du premier set, avant d’inscrire un bris de service hâtif dans la manche suivante pour prendre les devants 3-1. Elle a frustré la finaliste de 2016 tout au long de ce duel avec de puissants coups.

La Tchèque a connu de lents débuts de matchs dans ce tournoi, perdant la première manche aux deuxième et troisième tours avant de se défaire de l’Américaine Jennifer Brady en 46 minutes, lundi. Cette fois, elle n’a pas été en mesure d’orchester une remontée face à Vandeweghe.

Pliskova, qui s’était inclinée devant Angelique Kerber l’an dernier, devait atteindre de nouveau la finale pour conserver son premier rang mondial. Elle sera remplacée lundi par l’Espagnole et championne de Wimbledon Garbine Muguruza, éliminée au quatrième tour.