CINCINNATI — La recrue Luis Castillo a retiré 10 frappeurs au bâton à son dernier départ de la saison, tandis que Zack Cozart et Jose Peraza ont frappé des circuits pour permettre aux Reds de Cincinnati de l’emporter 7-1 et de balayer leur série de trois rencontres face aux Brewers de Milwaukee.

Les Brewers, qui tentent de se tailler une place en séries, ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Castillo (3-7) a retiré 11 frappeurs d’affilée à un certain moment et 22 des 24 derniers à l’affronter. En huit manches, il a permis quatre coups sûrs — dont le circuit de Neil Walker —, mais aucun but sur balles pour abaisser sa moyenne de points mérités à 3,12 en 15 départs.

Les Reds l’ont contraint à l’inactivité pour limiter son nombre de manches lancées. Le droitier de 24 ans a effectué 111 tirs, son deuxième plus haut total de la saison.

Matt Garza (6-9) a subi la défaite après avoir alloué cinq points en deux manches et deux tiers.