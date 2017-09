ST. PETERSBURG, Fla. — Une erreur de Steve Cishek a donné les devants aux Twins en septième et le Minnesota a marqué trois points dans la manche, mercredi, filant vers un gain de 10-6 aux dépens des Rays de Tampa Bay.

Cishek (3-2) a débuté la manche en accordant un but sur balles à Brian Dozier. Le frappeur suivant Jorge Polanco a déposé l’amorti et Cishek a voulu remettre au premier but, mais son relais a été largement hors cible. Dozier a pu contourner les sentiers, marquant son 85e point de la saison.

Eduardo Escobar a ajouté un simple d’un point et Max Kepler un optionnel tout aussi efficace.

Escobar a frappé trois coups sûrs et a produit trois points. Dozier a cogné une longue balle, tout comme Ehire Adrianza.

Les Twins ont stoppé une série de trois revers, eux qui ont les séries dans leur mire. La lutte est serrée avec les Angels (notamment), qui aimeraient aussi être les visiteurs au Yankee Stadium dans le match éliminatoire. Los Angeles joue présentement à Oakland.

Le gain est allé à Taylor Rogers (6-3), qui s’est chargé de la septième et du premier retrait de la huitième. Il n’a pas donné de coup sûr et a retiré deux frappeurs au bâton.

Evan Longoria, Lucas Duda et Kevin Kiermaier ont claqué des circuits pour les Rays, qui avaient gagné leurs deux dernières rencontres.