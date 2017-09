LAS VEGAS — Les Raiders d’Oakland ont fait un pas de plus vers une première pelletée de terre en vue du stade qu’ils souhaitent bâtir à Las Vegas.

Mercredi, les responsables locaux ont donné le feu vert préliminaire à une série de permis requis pour la construction d’un stade de 65 000 sièges.

Le comté de Clark accorde au club un an pour trouver des solutions pour le stationnement, un dossier épineux.

Pour respecter les règles du comté, il doit y avoir 16 250 places de stationnement. Or, le site projeté, non loin du ‘Strip’, n’en compte que 2400, plus ou moins.

Don Webb, un conseiller des Raiders, a dit aux gens du comté que l’équipe explore un large éventail d’options à ce niveau.

Les Raiders veulent jouer à Las Vegas à compter de 2020. Ambitieux, l’échéancier de construction pour le stade de 1,9 milliards $, en partie financé par des fonds publics, prévoit du travail sur le site à partir de décembre cette année.

Les Raiders vont amorcer leur saison régulière ce dimanche, au Tennessee.