BOSTON — Doug Fister a alloué un point en plus de sept manches, Jackie Bradley fils a frappé un circuit et il a produit trois points et les Red Sox de Boston ont battu les Blue Jays de Toronto 6-1, mercredi soir.

Il s’agit d’une deuxième victoire de suite pour les Red Sox, qui ont remporté un marathon de 19 manches, mardi soir. Ils détiennent une avance de quatre matchs sur les Yankees de New York au sommet de la section Est de l’Américaine.

Sautant sur le terrain seulement 18 heures après avoir vu Hanley Ramirez mettre fin à un duel de plus de six heures, les Red Sox ont ouvert les valves en quatrième manche en inscrivant quatre points, dont deux sur la 15e longue balle de la saison de Bradley.

Fister (5-7) a accordé quatre coups sûrs et trois buts sur balles et il a retiré neuf frappeurs sur des prises. Il montre un dossier de 3-1 et une moyenne de points mérités de 1,50 à ses quatre derniers départs.

Le partant des Blue Jays, Joe Biagini (3-10), a concédé cinq points en trois manches et un tiers.

Alors que la pluie tombait en quatrième manche, Xander Bogaerts a cogné un triple au champ opposé qui a poussé Mitch Moreland au marbre. Le joueur d’arrêt-court de 24 ans est ensuite venu marquer quand Rafael Devers a frappé un simple. Bradley a couronné cette poussée de quatre points en envoyant un tir de Tim Mayza dans l’enclos des releveurs au champ droit.

Les Red Sox ont ajouté un point en sixième manche en raison d’une erreur de Richard Urena.

Les deux équipes avaient marqué un point en première manche.