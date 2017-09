NEW YORK — L’ex-arrêt-court, gérant et dirigeant des Yankees de New York Gene Michael est décédé. Il était âgé de 79 ans.

L’équipe a indiqué qu’il était décédé d’une crise cardiaque, jeudi.

Joueur d’avant-champ à la défensive impeccable, Micheal est ensuite devenu le gérant des Yankees. Plus tard, comme membre de la direction sous George Steinbrenner, il a construit l’équipe qui a gagné quatre fois la Série mondiale en cinq ans.

À six pieds deux et 180 livres quand il jouait, Michael avait été surnommé «Stick». Il n’a frappé que pour ,229 avec 15 circuits en 10 saisons, dont sept avec les Yankees, de 1968 à 1974, l’une des pires périodes de l’histoire du club.

Il a eu un bien plus important impact au cours de ses deux mandats comme gérant et deux autres comme directeur général . C’est lui qui a assemblé l’équipe menée par Derek Jeter qui a gagné la Série mondiale de 1996, puis celles de 1998 à 2000. Il était toujours l’un des conseillers de l’actuel directeur général, Brian Cashman.