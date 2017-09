BALTIMORE — Aaron Judge a frappé un circuit de deux points en première manche, jeudi, aidant les Yankees de New York à gagner 9-1 aux dépens des Oriole de Baltimore.

Son 39e circuit de la campagne est survenu après un double d’un point de Didi Gregorius.

Chase Headley a ajouté une longue balle de deux points en quatrième. Starlin Castro et Todd Frazier ont quant à eux signé des coups de canon en solo.

Gregorius a obtenu trois coups sûrs, incluant son double opportun après un but sur balles accordé au premier frappeur du match, Brett Gardner. Ce dernier a volé le deuxième but, puis Gregorius a envoyé la balle le long de la ligne du champ droit, avec deux retraits.

Judge, Gregorius et Gardner ont croisé la plaque deux fois chacun.

Sonny Gray (9-9) a permis un point et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Kevin Gausman (10-10) a donné cinq points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en trois manches.

Les Yankees sont à trois matches et demi des Red Sox de Boston, les meneurs de la section Est de l’Américaine.

Les New-Yorkais dominent la course au match éliminatoire avec un coussin de trois matches sur le Minnesota. Les Twins vont jouer à Kansas City en soirée.