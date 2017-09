SOREL, Qc — Tim Alarie et Brendan Leonard ont remis des cartes de 66, six coups sous la normale, jeudi, prenant les commandes de la Classique Bérard Tremblay sur les allées du parcours St-Laurent du club Continental, à Saint-Victoire-de-Sorel.

Alarie (St-Jérôme) et l’Ontarien Leonard devancent par deux coups Billy Houle (Le Portage) et les Ontariens Stephen Gonko et David Morland IV.

Les Québécois Dave Lévesque (Château Bromont) et Pierre-Alexandre Bédard (Cap-Rouge) sont à égalité au sixième rang à 69, un coup de mieux que Yann Béland (Le Versant) et l’Ontarien Michael Gonko.

Alarie a joué avec la régularité d’une horloge. Il a ramené une carte sans bavure ponctuée de six oiselets (premier, sixième, huitième, 10e, 14e et 18e trous).

«J’ai mis du temps à me mettre en marche en raison d’une blessure à un pouce qui a nécessité une intervention chirurgicale en avril, mais depuis la Coupe Canada Sani Marc – Desjardins, toutes les facettes de mon jeu sont au point», a dit Alarie.

Comme ce fut le cas lors sa première victoire chez les professionnels l’an dernier, Alarie entreprendra la ronde finale de ce tournoi de la division nationale de Circuit Canada Pro Tour au sein du dernier groupe.

«J’ai toujours la même idée en tête en me présentant sur le parcours, dit-il. Je suis ici pour m’amuser et tant mieux si je réussis un bon pointage.»

À l’instar d’Alarie, Leonard n’a commis aucun boguey. Après des oiselets aux quatrième, 10e, 14e et 15e trous, il a bouclé la journée en calant un roulé de 60 pieds pour un aigle au dernier trou.

«Je raffole de ce genre de parcours où il faut viser une cible précise plutôt que d’y aller toujours pour la longue balle», a commencé Leonard, premier à l’Ordre de mérite du Circuit Great Lakes Tour.

Houle en est un autre qui a conclu sa journée sur une note positive.

«Il n’y a rien de plus agréable que de terminer une ronde en force», a dit Houle en faisant allusion aux oiselets qu’il a inscrits au 17e et 18e trous. À son dernier trou, il a calé un roulé de 35 pieds. Houle a également réussi l’oiselet aux quatrième et neuvième trous.

«La clé sur un tel parcours est de placer la balle en jeu du tertre de départ, a expliqué Houle. Les verts étaient réceptifs, ce qui permettait d’attaquer les fanions.»

En quête d’une première victoire cette saison, Dave Lévesque s’est dit satisfait de son premier effort de 69.

«Même si j’ai l’impression d’avoir gaspillé trois coups, je me réjouis d’avoir entrepris le tournoi sur une bonne note pour une rare fois cette saison, a dit Lévesque. Un vert de trois roulés au 5e trou et un coup de départ erratique au 15e m’ont coûté deux bogueys.»

Lévesque a calé des oiselets aux quatrième, sixième, 10e, 12e et 13e trous.

«J’ai surtout bien géré le parcours qui est particulièrement exigeant des tertres de départ, a ajouté Lévesque. Certaines allées sont plus étroites qu’elles ne le paraissent.»

Le champion de cette première édition de la Classique Bérard Tremblay encaissera vendredi la somme de 7 000 $, tirée de l’enjeu global de 40 000 $.