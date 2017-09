SEATTLE — Un groupe d’investisseurs voulant bâtir un aréna à Seattle, pour le basketball et possiblement le hockey, a offert en plus de remodeler le KeyArena, où jouaient les SuperSonics.

Chris Hansen et son groupe posent ainsi le plus récent geste dans cette saga. Investisseur du privé, Hansen veut faire construire un amphithéâtre dans le secteur où se trouvent déjà les domiciles des Mariners et des Seahawks.

Le conseil municipal a jusqu’ici refusé de lui accorder l’utilisation d’une rue nécessaire au projet.

Le groupe de Hansen avance que le KeyArena serait rebâti après un nouvel aréna, pour y conserver la tenue de concerts.

La semaine prochaine, le conseil municipal va se pencher sur une proposition d’un autre groupe qui veut rénover le KeyArena de façon privée. Les plans ont pour but d’atteindre les standards d’un aréna de la NBA ou de la LNH.