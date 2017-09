NEW YORK — La recrue Brandon Nimmo a frappé deux longues balles, Juan Lagares a ajouté une claque en solo à sa fiche et les Mets de New York ont défait les Reds de Cincinnati 7-2, jeudi soir.

Les Mets ont gagné trois de leurs quatre derniers affrontements et mis un terme à la séquence de trois victoires des Reds, en lever de rideau d’une série de quatre rencontres.

Nimmo, qui frappait au premier rang, a réussi un circuit au champ opposé aux dépens du releveur Tim Adleman en cinquième manche qui a abouti tout juste au-dessus de la ligne de démarcation orange située au sommet de la clôture du champ gauche.

Lagares a enchaîné avec une flèche qui a terminé sa course un peu plus loin dans les gradins, portant la marque à 5-2 en faveur des Mets. Il s’agissait de la 201e longue balle des Mets cette saison — le deuxième plus important total dans l’histoire de la concession (218 en 2016). Nimmo a réussi la 202e en sixième.

Matt Harvey (5-4) a manqué de précision, mais s’est ressaisi à temps pour signer la victoire. Il a alloué deux points et cinq coups sûrs en cinq manches de travail.

Tyler Mahle (0-2) a lui aussi éprouvé des ennuis à son troisième départ dans les Ligues majeures, accordant trois points, six coups sûrs et quatre buts sur balles en quatre manches sur la butte.

Phillies 3 Nationals 4

Trea Turner a couronné une poussée de trois points des Nationals de Washington en sixième manche avec un simple de deux points et les Phillies de Philadelphie se sont inclinés 4-3.

Adam Lind a réussi deux coups sûrs et marqué un point pour les locaux, tandis que Michael A. Taylor s’illustrait avec un attrapé spectaculaire au champ centre. Tanner Roark (12-9) a distribué trois points et sept coups sûrs en six manches au monticule.

Jorge Alfaro et Tommy Joseph ont étiré les bras pour les Phillies, alors qu’Odubel Herrera portait à 20 sa série de matchs avec au moins un coup sûr — la plus longue dans les Ligues majeures cette saison.

Il s’agissait de la quatrième victoire de suite des Nats.