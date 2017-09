FOOTBALL

Les Chiefs de Kansas City ont surpris Tom Brady et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 42-27, en lever de rideau de la saison de la NFL.

Les Bengals de Cincinnati ont accordé une prolongation de contrat de 38,6 M $ sur trois ans au secondeur Vontaze Burfict.

TENNIS

L’Américaine Sloane Stephens l’a emporté 6-1, 0-6 et 7-5 contre Venus Williams, mettant la table pour une finale contre sa compatriote Madison Keys aux Internationaux de tennis des États-Unis.

BASEBALL

Montréal a encore une fois offert son aide au Baseball majeur, mais ce dernier a de nouveau poliment refusé.

Une personne proche du dossier a confié à La Presse canadienne en début de soirée que la ville de Montréal avait offert d’accueillir la série entre les Yankees de New York et les Rays de Tampa Bay, qui pourrait être présentée en terrain neutre, du 11 au 14 septembre, en raison du passage dans les prochains jours de l’ouragan Irma en Floride.

BASKETBALL

Un groupe d’investisseurs voulant bâtir un aréna à Seattle, pour le basketball et possiblement le hockey, a offert en plus de remodeler le KeyArena, où jouaient les SuperSonics.

Chris Hansen et son groupe posent ainsi le plus récent geste dans cette saga. Investisseur du privé, Hansen veut faire construire un amphithéâtre dans le secteur où se trouvent déjà les domiciles des Mariners et des Seahawks.

GOLF

Tim Alarie et Brendan Leonard ont remis des cartes de 66, six coups sous la normale, hier, prenant les commandes de la Classique Bérard Tremblay sur les allées du parcours St-Laurent du club Continental, à Saint-Victoire-de-Sorel.

HOCKEY

Le défenseur des Predators de Nashville Ryan Ellis ratera de quatre à six semaines d’activités après avoir été opéré à un genou, et le directeur général David Poile a indiqué qu’il ne s’attendait pas à le revoir en uniforme avant possiblement 2018.

