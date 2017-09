PARIS — Adrian Mannarino a été nommé au sein de l’équipe de France en prévision de la Coupe Davis en remplacement de Gaël Monfils, blessé.

Nommé comme réserviste par le capitaine Yannick Noah, Monfils s’est retiré en raison d’une blessure au genou droit, a annoncé la Fédération française de tennis vendredi.

Classé 34e au monde, Mannarino se joindra donc à Jo-Wilfried Tsonga et à Lucas Pouille, qui doivent disputer les matchs de simple. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut doivent former l’équipe de double.

Le duel de demi-finale entre la France et la Serbie se tiendra du 15 au 17 septembre au stade Pierre-Mauroy, à Lille.

La Serbie s’y présentera sans les services de Novak Djokovic, qui a fait l’impasse sur le reste de la saison à la suite d’une blessure au coude droit.

L’autre demi-finale mettra en présence la Belgique et l’Australie, le même week-end.